Artan kazalara Kaymakamlıktan açıklama

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sık yaşanan trafik kazaları ve denetimlerde karşılaşılan kusurlara yönelik Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından son yaşanan trafik kazalarına yönelik açıklama yapıldı. 2021 yılının ilk 6 ayında 589 kişiye toplam 108 bin 176 TL idari para cezası uygulandığı belirtilirken, patpat sürücülerine uyarı yapıldı. Birden fazla kazaya karıştığı tespit edilen sürücülere Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan planlama kapsamında eğitim verileceği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Trafikte seyreden araçlarda yüksek sesli müzik yayını ve abart egzoz nedeniyle halkımızdan sürekli olarak şikâyet almaktayız. Hiçbir sebep kişilere toplumu rahatsız etme hakkı vermez.

Bu bağlamda trafik görevlilerimizce yapılan denetimlerde bu tür davranışlar sergileyen kişiler ikaz edilmekte ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Topluma direkt rahatsızlık vermemekle birlikte motosiklet kullananların kask, diğer araç kullanıcılarının emniyet kemeri takmaması ve araç camlarına film kaplanması gibi ihlaller de trafik güvenliği açısından tehlikeli olup hem kendileri için hem de trafikte olan toplumun diğer fertleri için ciddi risk oluşturmaktadır. Mevzuata göre araçların ön camlarında cam filmi bulunması yasaktır. Ön kapıların camlarında %85 ışık geçirgenliğine sahip 1 numara, arka kapı camlarında ise %70 geçirgenliğe sahip 2 numara filmler kullanılabilmektedir. Bununla birlikte yapılan kontrollerde birçok araçta bu sınırlamalara uyulmadığı; ön camların filmli olduğu, kapı camlarında da belirtilen sınırlamalara uygun olmayan ve görüşü engelleyen oranlarda filmlerin kaplandığı görülmektedir. Araç sahipleri güneşin etkisini minimize etmek için bu filmleri tercih etmekte ancak yağışlı havalarda ve gece vakitlerinde görüşü engelleyen bu filmler nedeniyle sürücüler zor anlar yaşamaktadır.

Bu kapsamda 2020 yılında; cam filmi nedeniyle 91, abart egzoz nedeniyle 31, yüksek sesli müzik nedeniyle 95, emniyet kemeri ihlali nedeniyle 116, kask kullanmama nedeniyle bin 239 olmak üzere bin 572 kişiye toplam 281 bin 340 TL; 2021 yılının ilk 6 ayında ise cam filmi nedeniyle 39, abart egzoz nedeniyle 14, yüksek sesli müzik nedeniyle 38, emniyet kemeri ihlali nedeniyle 50, kask kullanmama nedeniyle 448 olmak üzere 589 kişiye toplam 108 bin 176 TL idari para cezası uygulanmıştır.

İlçemizde motosiklet kullanımı yaygın olup, pandemi dönemiyle birlikte özel araçlara/motosikletlere yönelimin artması, yine pandemi dönemiyle birlikte paket servis hizmetlerinin çoğalması ve bu hizmetlerde motosikletlerin kullanılıyor olması trafikteki motosiklet sayısını daha da arttırmıştır. Son zamanlarda gerek motosiklet kullanıcılarının trafik kurallarına aykırı bir şekilde aynı şerit içerisinde önündeki araçları sağdan-soldan geçmeye çalışması, yasak levhalarına uymaması gerekse diğer araç sürücülerinin motosikletlere karşı duyarsız olması ve yok farz etmesi gibi nedenlerle motosikletlerin karıştığı kazalarda da artış yaşanmıştır. Bu kazaların hemen hemen tamamı yaralanmayla sonuçlanmakta olup 24 Mayıs 2021 günü meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Meydana gelen kazaların en aza indirilmesi için birden fazla kazaya karıştığı tespit edilen sürücüler ve şoförlük mesleğine mensup olanlar başta olmak üzere belirlenen kişilere yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğümüzce yapılan planlama kapsamında önümüzdeki süreçte eğitimler verilecektir.

Ayrıca, bölgemizde çiftçilerimizin tarımsal üretimde ve alanlarda kullanması için çapa makinesi/el motoru olarak imal edilmiş olan ve ‘'Patpat'' diye tabir edilen araçları; hiçbir mühendislik projesi olmadan üzerinde birçok değişiklik yapılarak bir ulaşım ve taşıma aracı olarak özellikle karayolunda kullanmaları son derece tehlikeli ve yasaktır. Bu sebeple karayoluna çıktıklarında bir daha geri dönüşü olmayan birçok ölümlü, yaralamalı kaza meydana gelmektedir.

Yapılan ve yapılacak olan tüm trafik vs. kontrollerinde “Patpat” diye tabir edilen bu araçların maksadı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanarak trafikten men edilecektir.

Trafikte bulunan herkesin kurallara uyması, yayalara ve motosikletlere karşı duyarlı olunması hususlarıyla ilgili farkındalık oluşturulması için Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilecek eğitimler ve denetimlere ek olarak konunun sık sık yerel basında işlenmesi ve diğer kurumlar tarafından da desteklenmesi faydalı olacaktır.”