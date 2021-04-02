İhlas Haber Ajansı

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Artan vakalara dikkat çektiler

Polis ekipleri artan vaka sayıları nedeniyle kent merkezinde sosyal mesafe ve maske konusunda denetimlere devam etti.


Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri korona virüs uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürdü. Ekipler Gazipaşa Caddesi'nde ki esnaflara sosyal mesafe ve maske konusunda denetim yaptı. Polis ekipleri esnaflara artan vaka sayıları artışına dikkat çekerek herkesin kurallara uyması konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulandı.

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