İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşağıya atlayan işçi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde başı dönen 39 yaşındaki adam inşaattan düşmemek için bir kat aşağıya atladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başı dönen 39 yaşındaki adam inşaattan düşmemek için bir kat aşağıya atladı.


Edinilen bilgiye göre, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatta çalışan Ali C. (39), çalıştığı esnada başının dönmesi üzerine inşaattan düşmemek için bulunduğu kattan bir kat aşağı atlayarak hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçinin çalışma arkadaşları, ayağını inciten işçinin baş dönmesi yaşadığını ve düşmemek için bir kat aşağıya atladığını ifade ettiler. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.