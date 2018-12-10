ASATDER bölgeyi gezdi, Arap turistler bekleniyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından, TR81 Bölgesi İlleri olan Zonguldak, Karabük ve Bartın'ın turizm potansiyelinin artırılması ve özellikle doğa ve sağlık turizm bölgelerinin tanıtımının yapılması amacıyla Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği (ASATDER) yetkililerinden oluşan heyet bölgeye davet edildi.

Organizasyon kapsamında Kdz. Ereğli'de karşılanan heyetle öncelikle tanışma toplantısı yapıldı ve acenta temsilcilerinin bölgeden beklentileri ve bölge paydaşlarının Acentalardan beklentileri karşılıklı olarak müzakere edilerek, işbirliği yapılacak noktalar değerlendirildi.

Sağlık hizmetlerinin ve sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi için bölgenin önemli sağlık tesisleri ziyaret edildi. Heyet içerisinde doğrudan sağlık turizmi ile ilgili acenta temsilcilerinin beklentileri tesislere iletilerek geri dönüşleri alındı.

Arap turistlerin doğaya olan ilgisi bilindiğinden dolayı, Karadeniz Ereğli'nin önemli plajlarından biri olan ve bütünleşik doğasıyla turizm potansiyelini içinde barındıran Köseağzı plajı ve Tas Gölü tabiat Parkı ziyaretleri gerçekleştirildi. Maden kenti olan ve içerisinde kömürün hikayesini barındıran Zonguldak ilinin bu yönde tanıtımı için Türkiye'de tek olan Maden Müzesi ziyaret edildi ve müze yanındaki eğitim ocağına girerek bu atmosferin yaşanması sağlandı.

Zonguldak ilinin turizme açık en önemli mağaralarından biri olan ve gotik konseptiyle kendine has bir havası olan Gökgöl Mağarası tanıtımı yapıldı. Zonguldak'ın önemli turistik alanlarının tanıtımı tamamlandıktan sonra organizasyonun Karabük bölümü için heyet Yenice Ihlamur Teras'a götürüldü. Karabük'te yapılan toplantılarda ASATDER ile gerçekleştirilebilecek muhtemel iş birliği alanları üzerinde görüş alışverişi yapıldıktan sonra Safranbolu'daki bazı konaklama tesisleri ve Safranbolu'nun Çarşı Mevkii ve Cam Teras gezildi. Heyet daha sonra Bartın'a geçerek, Amasra ve Bartın merkezde de ilgili kurum, kuruluş ve firmaların katılım sağladığı toplantılara iştirak etti. Turizm ziyaretleri ise Amasra Müzesi ile başladı, Amasra Kalesi, Bakacak Tepesi ve Amasra'daki bazı Konaklama tesisleri ile devam etti. Ayrıca İnkum, Gazhane Parkı ve Yalı mevkileri gezilerek Bartın Irmak'ında tekne turu gerçekleştirildi ve etkin tanıtım sağlandı. Tanıtım ziyaretinin son gününde Ulus ilçesine ziyaret gerçekleştirildi ve Ulus Kocagöz Konağı, Doğa Park Otel ve Ulus Ulukaya Şelalesi gezildi. Ziyaretlerin sona ermesinin ardından dönüş yolu üzerinde bulunan Eflani Göllerinin de heyete tanıtılması ile ASATDER Heyetinin ziyareti sone erdi.

Ziyaretler sonucunda Arap kökenli turistlerin ülkeye girişinde ve organizasyonlarında yetki sahibi olan ASATDER üyeleri tarafından bölgeden gelen taleplere yönelik turist kitlesinin bölgeye çekilmesi ve turistik gelişime katkı sağlanması bekleniyor.