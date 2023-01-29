Asılsız ihbar ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin intihar edeceği ihbarında bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

Olay, saat 22.30 sularında Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde S.Ş. isimli kişi evinden spora gitmek için ayrıldı. Yakınları S.Ş.'nin eve dönmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Ekipler S.Ş.'yi bulmak için arama çalışması başlattığı sırada, S.Ş. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp öğretmenevinde intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine öğretmenevine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler bir süre bina içinde ve çevresinde arama yaptı. Bu sırada S.Ş.'yi tanıyan bir kişinin eve gittiğini söylemesi üzerine polis ekipleri şahsın evine gitti. Eve varan ekipler şahsı evde bulmaları üzerine adresten ayrıldı.