Asılsız ihbar ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangında hasar gören evde yeniden yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler herkese geçti.

Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi'nde Ceyhun Ay'a ait 3 katlı bir evin çatısında yangın çıkmış, evde büyük hasar meydana gelmişti. Aksam saatlerinde aynı evin çatısından dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Açıl Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde çatı katında ev sakinlerinin çöp yaktığını öğrenmeleri üzerine evden ayrıldı.