Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 533 bin 916 ihbar gelirken asılsız ihbar yapan 35 kişiye 19 bin 635 TL para cezası kesildi.

2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbar ve gereksiz arama yaparak meşgul eden kişilere 1 milyon 250 bin TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"112 Acil Çağrı Merkezine Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Orman ve Afad gibi acil yardım hizmeti veren kurumları ilgilendiren konularda 7 gün 24 saat acil çağrı hizmeti verilmektedir. Acil Çağrı Merkezimizi acil olmayan aramalarla meşgul edilmemesi hayati önem taşımaktadır. Acil olmayan arama yaparak gerçek ihtiyaç sahibine engel olunmamalıdır. 2022 yılında Çağrı Merkezimize 533 bin 916 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların içerisinde acil olmayan aramalar; asılsız ihbar, fatura sorma, elektrik, su, doğalgaz, firmalarını ilgilendiren konular, sürekli sessiz çağrı bırakma, argolu konuşmalar gibi gereksiz aramalar için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na istinaden 35 kişiye 19 bin 635 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bu yıl çağrı merkezimizi asılsız ihbar ve gereksiz arama yapmak suretiyle 112'yi meşgul eden kişilere 1 milyon 250 bin TL idari para cezası uygulanacaktır.

112'nin bilinirliliğinin arttırılması, acil olmayan aramaların azaltılması için ilimiz okullarında ve alışveriş merkezlerinde tanıtım faaliyeti yapılmıştır. Bu sebeple 2022 yılında 10 okulumuzda toplam 740 öğrenci ve öğretmek olmak üzere birçok vatandaşımıza ulaşılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezimizin Engelsiz 112 uygulaması, SMS, E-Call acil araç araması, AFAD Acil uygulaması hizmeti de verilmektedir. Personelin daha iyi hizmet verilmesi için Temel Acil Çağrı Karşılama (TAÇK) eğitimleri, Halkla ilişkiler, Mağdur Psikolojisi, Kriz Yönetimi, Etkili İletişim, Diksiyon, İş Sağlığı Güvenliği ve İlk Yardım eğitimleri ile yangın ve deprem tatbikatları yapılmıştır. Gerçek ihtiyaç sahiplerine engel olunmaması için sadece acil durumlarda vatandaşlarımızın 112'yi araması rica olunur.“