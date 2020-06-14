Aşırı yağışla yol çöktü, 7 köyün beldeye ulaşımı uzadı

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde aşırı yağış nedeniyle karayolunu köprüye bağlayan yol çöktü. 150 metrelik köprü ulaşıma kapandı. 7 köyün beldeye olan ulaşımı uzadı. Beldeye inmek isteyen vatandaşların en yakın 35 kilometre uzaklıktaki yoldan ulaşımı sağlayabileceği öğrenildi.

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde akşam üzeri şiddetli yağış etkili oldu. Tıkanan mazgal nedeniyle biriken yağmur suları karayoluna indi. 22 yıl önce sel sonrası yapılan 150 metrelik Bük Köprüsü'nün karayolu ile birleştiği bölümde çökme yaşandı. Altı oyulan karayolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olayın ardından Çaydeğirmeni Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Köprünün giriş ve çıkışları moloz yığınıyla kapatıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ile Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş olay yerinde incelemelerde bulundu.

Jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede yapılan çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, "Çaydeğirmeni beldemizi 7 köye bağlayan Bük Köprümüz. Bugün aşırı yağışlar sebebiyle buradaki Erenler köyü ile Burhanoğlu köyü arasındaki sınırı belirleyen dere var. Menfezin tıkanmasından dolayı su yola çıkıyor. Su kontrolsüz şekilde sağa sola akarak beton ile asfaltın arasındaki bağlantı noktasını götürüyor. Yaya ve araç girişi için tehlike var. Milletvekillerimiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve yetkililer geldi. Yollar kesildi. Yarın sabah çalışmalar başlayacak. Büyük bir duyarlılıkla geldiler. Müdahale yapıldı. Cenab-ı Allah bir daha böyle afetleri yaşatmasın. Vatandaşlarımıza da bir çağrımız var. Özellikle dere kenarına çöp atmayı bıraksınlar. Taşkınların sellerin tek sebebi yine kendi insanımız. Geçmişte atalarımız yolları, dereleri, caddeleri geniş bırakmış. Şimdi yolları işgal ediyoruz, dereleri işgal ediyoruz. Hiç feryat etmeye gerek yok. Bu sefer aşırı bir yağış vardı. Devletimizin kamu görevlileri ile el ele vererek bundan sonra elimizden gelen gayreti vereceğiz" dedi.

"İkinci köprüye ihtiyaç var"

Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, bölgeye ikinci bir köprünün daha yapılması gerektiğini ifade etti. Gebeş, "Allah korusun bu süreçte acil bir afet durumu olsa zor olacak. 17 kilometre Devrek şehir merkezi ile Bakacakkadı bölgesinde bir geçiş köprüsü var. Bu köprüye alternatif ikinci bir köprü yapılmasına ihtiyaç var. Olağanüstü durumda alternatif geçiş noktalarımızın olması lazım" diye konuştu.