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Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Türkiye’nin genelinde etkili olan kar yağışı, Alaplı ve köylerinde de etkili oldu.

Türkiye'nin genelinde etkili olan kar yağışı, Alaplı ve köylerinde de etkili oldu. Alaplı Alioğlu köyünde yapılan kardan adam herkesin ilgi odağı oldu.


Maden işçisi olan Ramazan Ergün'ün kızına askerden yaptığı dev kardan adam ilgi odağı oldu. Vatandaşlar kardan adam ile fotoğraf çektirdi. Ramazan Ergün'ün, 'askerden kardan adam' yapmanın kızının fikri olduğunu ancak geçtiğimiz yıl çok kar yağmadığını, bu yıl ise beklenen kar yağışının olduğunu belirtti. 4 yaşındaki kızı Eslem'in ilk kardan adamı olduğunu söyleyen Ergün, “Biraderim jandarma özel harekatçı, iki tane de amcaoğlu uzman çavuş, dayı oğulları askeri personel olarak görev yapıyorlar. Sülalemiz de askeri personel oldukça fazla. Kızım da onları çok seviyor. Bende hem Mehmetçiğimize destek amaçlı hem de akrabalarıma jest olsun hem kızımı memnun etmek için böyle bir görsel hazırlamak istedim. Çok ta güzel oldu. Görenler de çok beğendi hatta foto çektirmek için gelenler de var. Bütün Mehmetçiğimize buradan selam olsun” dedi.


Kardan adamı gören vatandaşlar, “Kardan adamın kardan askeri şapkası ve montu gerçekten profesyonelce yapılmış. Arkadaşımız oldukça başarılı bir çalışmaya imza atmış. Kendisini tebrik ediyoruz.”dediler.

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