İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Aşkınız Sonsuz Hediyeniz 67 Burda'dan olsun'

Esas 67 Burda Avm, Sevgililer Günü kapsamında gerçekleştirdiği kampanya ile pırlanta kolye hediye ediyor.

Esas 67 Burda Avm, özel hediyesi ile ziyaretçilerine Sevgililer Günü heyecanını doyasıya yaşatıyor.


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, Sevgililer Günü'ne özel kampanyası ile ziyaretçilerine pırlanta kolye hediye ediyor. 12 - 14 Şubat tarihleri arasında Esas 67 Burda AVM' den aynı gün içerisinde toplamda 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine pırlantalı sonsuzluk kolyesi hediye edecek olan Esas 67 Burda AVM, Sevgililer Günü heyecanını doyasıya yaşatacak.


Sevgililer Günü ruhunu yaşamak ve yaşatmak isteyen ziyaretçiler, Esas 67 Burda AVM' nin özel kampanyası ile unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.