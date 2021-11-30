Asma tavanı göçen terminalde temizleme çalışmaları başladı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin içerisinde bulunan Devrek Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün asma tavanı şiddetli rüzgar nedeniyle çöktü. Olay sonrası ekipler, terminal bölgesinde çalışma başlatarak göçen tavanı temizledi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde meydana gelen fırtına sonrasında Devrek Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin içinde bulunan Devrek Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün asma tavanı şiddetli rüzgar nedeniyle çöktü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken Çökmenin meydana geldiği anda içeride bulunan vatandaşın kendini son anda dışarıya atması kameralara saniye saniye yansıdı. Devrek Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek çalışma yaptı. Göçen asma tavanı dışarı çıkartarak temizleme çalışması yaptı.