Ata tohumundan üretilen mısırların ilk hasadı yapılıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin ata tohumlarını korumak, geliştirmek ve üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı proje de mısırların ilk hasadı yapılmaya başlandı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin 2019 yılında hazırlıklarını tamamlayarak bu yıl üretim aşamasına getirdiği proje de Domates, kabak, biber, hıyar, patlıcan, fasulye gibi ürünlerin tohumlarının ayrılmasından sonra mısır hasadı da yapılmaya başlandı. Tohuma ayrılan mısırlar önümüzdeki yıl daha geniş bir alana ekilerek elde edilen kaliteli yerel tohumlar halka dağıtılacak. Projeyi yürüten Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürü Sezgin Okumuş ile Ziraat Mühendisi Sertaç Yılmaz mısırın ilk örneklerini Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a getirdi. Delihakkı Bölgesi'nde proje kapsamında ata tohumu üretiminin artırılması için ikinci bir sera yapımına başlanıyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ekip olarak projeden büyük heyecan duyduklarını belirterek, Delihakkı bölgesindeki ekim alanlarını büyüteceklerini, sera sayısının da artırılacağını açıkladı. “Ereğli'mizin toprağıyla, havasıyla uyumlu, sağlıklı tohumlara elbirliğiyle sahip çıkacağız. Onları yaşatacağız ve çoğaltacağız. Amacımız ilerleyen aşamalarda Tohum Bankası kurmak. Halkımız balkonunda, apartmanının, evinin bahçesinde sağlıklı tohumlarla üretim yaparak projenin parçası olsun istiyoruz” diyen Posbıyık, projenin gelişmesi için en az 2 yıllık bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Başkan Posbıyık şunları söyledi: “Arkadaşlarımız ilk mısırları getirdi. Bilenler, bu mısırların Ata tohumu olduğunu hemen anlayacaktır. Tanelerin şekilleri daha düzensiz, doğal. Ata tohumu için yaptığımız çalışmaları, Ereğli halkı zaten biliyor. Bütün tohumları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu arada mısırın üzerine daha fazla eğiliyoruz. Ereğli'de mısırın üretimi daha yaygın ve elverişli. İlk meyvelerimizi almaya başladık. Tamamen doğal, organik Bu mısırı yaygınlaştıracağız. Bir sene sonra bu tohumları inşallah bütün köylü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıp tarımın teşvik edilmesi bakımından büyük çaba içerisinde olacağız. Ben özellikle bu işte çalışan Ziraat Mühendisi arkadaşlarıma ve bütün ekibime şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Sarıkorkmaz'da ki seramızı Delihakkı'ya taşıyoruz. Geniş bir alanda üretime başlıyoruz.”