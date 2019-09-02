İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atakan Ekiz Kömürspor'da

Zonguldak Kömürspor, Adanaspor’un 22 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Ekiz’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Zonguldak Kömürspor, Adanaspor'un 22 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Ekiz'i kiralık olarak kadrosuna kattı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor transferin son gününde bir takviye daha yaptı. Kırmızı-lacivertli takım Adanaspor'un 22 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Ekiz'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Zonguldak Kömürspor, Genç oyuncu Ekiz'in lisans işlemlerini tamamlayarak transferi noktaladı.


Adanaspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Ekiz sırasıyla, 1920 Maraşspor, Kozanspor, Ofsspor ve Adanaspor formalarını giydi.


Genç oyuncu Ekiz'in TFF 1. Lig'de 9, TFF 2. Lig'de 5, TFF 3. Lig'de 36 maçı bulunuyor. Savunma oyuncusu Atakan Ekiz'in 3. Lig'de Kozanspor forması ile 1 golü bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.