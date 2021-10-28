Atatürk Çocukları Kütüphanesi Perşembe'de açılıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe Belediyesi ve Köy Kütüphaneleri Oluşturma Kültür ve Sanat Derneği tarafından oluşturulan Atatürk Çocukları Kütüphanesi ziyaret edildi.

Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam'ın öncülüğünü yaptığı, belediye binası zemin katında yer alan, Köy Kütüphaneleri Oluşturma Kültür ve Sanat Derneği tarafından yapılan Atatürk Çocukları Kütüphanesi'nde 6 bin kitap yer alıyor. Köy Kütüphaneleri Oluşturma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Narten Nalbay, Perşembe beldesi ile birlikte 48'inci kütüphaneyi açtıklarını söyleyerek; yönetiminde yer alan Aydın Delibaş, Sevinç Özküçük ve Cansu Uluman ile birlikte kütüphaneyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştireceklerini ve açılışı böylesine özel bir günde yapacaklarını söyledi.