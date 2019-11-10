Atatürk ebediyete intikalinin 81.yılı Çaycuma'da anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'nci yılı törenle anıldı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunulması ile başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi. Törene katılanlar arasında Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkan Vekili Berna Çimsalan Özyurt ve Çocuk Belediye Başkanı Nisanur Yıldırım, Garnizon Komutanı Mehmet Akıncı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire ve okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Buradaki törenin ardından Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde ki düzenlenen programa geçildi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Endüstri Meslek Lisesi Okul Müdürü Engin Yılmaz, "Tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. Yaşamını milletine adayan bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider, seçkin bir devlet adamı, büyük bir komutan ve olan Atatürk bu ender insanlardan biridir. Atatürk hem milli mücadele, hem de Cumhuriyeti inşa sürecinde daima ileriye bakmış ileriye yürümüştür. Bugün Büyük Atatürk'ün yolundan giden bizlere düşen görev de yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır.Bunun için 10 Kasım'ları aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Atatürk'e saygının gereği bu olduğuna, O'nun manevi huzuruna ancak bu şekilde başımız dik, alnımız açık olarak çıkabileceğimiz inancında olmalıyız. Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her yönü ile sahip çıkacağımıza söz vererek onu 81. ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Akabinde Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerin hazırladığı Atatürk'ün hayatından kesintilerin sunulduğu tiyatro gösterimi, oratoryo, solo ve koro müzik dinletisi, zeybek ve video gösterimi gerçekleşti. Büyük beğeni alan öğrenciler ayakta alkışlandı.