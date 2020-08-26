İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 89. yıl dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a ayak basışının 89.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a ayak basışının 89. yıl dönümü törenle kutlandı.


Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 89. yıl dönümü nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Ayhan Kefeli, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı katıldı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk anıtında sona eren törenin ardından program Maden Mühendisleri Lokali'nin bulunduğu alandaki iskelede devam etti.


Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri Atatürk'ün ayak bastığı iskeleden denize karanfil bıraktı. TCSG 86 Bot Komutanlığı'na bağlı askerler bot ile getirdikleri Türk Bayrağı'nı Vali Tutulmaz'a teslim etti. Bayrağı öpen Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler Türk Bayrağı'nı açarak poz verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.