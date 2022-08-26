Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 91. yıldönümü törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a ayak basışının 91'inci yıldönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Zonguldak'a ayak basışının 91'inci yıldönümü doğrultusunda Valilik binası önünde tören düzenlendi. Programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Zonguldak Valiliği ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından halk oyunu gösterileri sergilendi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Selim Alan, "Cumhuriyetimizin ilanından sonra Zonguldak ve çevresinde bulunan taşkömürü yatakları nedeniyle ilimiz, ülkemizin maden ve endüstri başkenti olarak kabul edilmiş, sanayi hayatının ayrılmaz bir gereksinimi olan kömürü bağrında taşıması nedeniyle diğer şehirlerin arasından sıyrılarak kendine özgü bir karakter oluşturmuştur. Yurt gezilerine büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 26 Ağustos 1931 günü Ertuğrul yatıyla teşrif ederek halkımızın büyük ilgisiyle karşılanmış bu ilgi ve heyecan dalgası tüm ile yayılmıştır. Şehrimize teşrif eden Atatürk; maden ocaklarının işleyişini yerinde incelemek üzere Üzülmez bölgesini ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin ardından havzanın mevcut yapısında değişikliklere yol açacak gelişmeler olmuş, ilk işçi haklarını koruyan teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girmesi gibi yapılan bir dizi yeniliğin ardından yabancıların havzadan çekilmek durumunda kalmasıyla beraber maden ocaklarımız tamamen millileştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Törende günün anlam ve önemini belirten şiir okundu. Tören sonrası Atatürk'ün ayak bastığı iskeleye giden protokol üyeleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı personelin denizden getirdiği Türk Bayrağı'nı teslim aldı. Program; denize karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Valilik binasındaki törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Selim Alan, milletvekilleri, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, siyasi parti temsilcileri, sivil toplu kuruluşları temsilcileri, daire amirleri katıldı.