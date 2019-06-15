Atlas Global Türk bayraklı uçağıyla Almanya-Zonguldak seferini başlattı

Atlas Global Havayolları Almanya Duesseldorf Havalimanından 14.40'da KK6176 sefer sayılı uçuş ile ilk yurt dışı seferini ağırlayan Zonguldak Havaalanına iniş yaptı. İtfaiye ekiplerinin sularla karşılaması görsel bir şölen oluşturdu. Türk Bayraklı uçak, 30 tekerlekli yolcu olmak üzere toplam 136 kişilik yolcusu ile Zonguldak Havaalanına geldi. Uçak Almanya-Zonguldak seferinin ardından 81 yolcusu ile İstanbul'a uçuş yaptı.

Zonguldak Havalimanı'ndaki törene AK Parti Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Alay Komutanı Vekili Fahri Semiz, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Atlasglobal Havayolları Müdürü Ayşe Mısırlı Mirza, Karabük Valisi Fuat Gürel, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, ZONHAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Kahya, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak, belediye başkanları, rektörler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Karşılama töreninde konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, “Bu coğrafyada üç ilimiz temsil ediliyor. Onun için çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel günü bize yaşattıkları için. Bundan sonra kazasız belasız bol kazançlı günler diliyorum” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise “Tur operatörlerimiz, Avrupa'da derneklerimiz ve davetliler bu güzel günde bizlere eşlik ettiniz. Hepinizin çok emeği var. Zonguldak Havaalanı'nın etkinlik kazanmasının bölgesel kalkınmaya etkisi olacak. Filyos Projesi'nin bağlantısı noktasında bizleri gururlandıracak ve güç kazandıracak. Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün hem Avrupa'ya hem de dünyaya bağlanmasını bu doğrultuda da bölgemizin gelişmesini sağlayacak. Ben yıllardır bu çabayı gösteren iktidarıyla muhalefetiyle siyaset üstü görerek emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Son teşekkürümü de kendisi de bir Zonguldaklı olarak bu uçuşun gerçekleşmesine katkı sağlayan Atlas Global'in Avurpa Müdürü Mısırlı Mirza'ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da “Şu anda gerçekten çok duyguluyum. Çok güzel bir duygu. Mükemmel bir duygu. Buraya yıllarca emek verdik. Hem THY hem de şimdi Atlas Global bizi dünyaya bağlıyor. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Sonunda Zonguldak Havalimanı gerçekten çok uzun yıllardır üzerinde emek veriler kafa yorulan umut beslenen bir olay. Zaman zaman iyi çıkışlarla da olsa bölgeye hizmet etmiş, bu sene hem THY, devam ede gelen yurt dışı uçuşlarımız bu sefer bir Türk Bayraklı şirket ile yeniden başlamış oldu. Bölgede devam eden Filyos Projesi ile de üç il bir havza etrafında bütünleşiyor. Belki bu güne kadar düşe kalka geldik. Ama bundan sonra bir daha düşmeden yolumuza devam etme umudumuz var. İşaretler onu gösteriyor. Fİlyos Projesi epey yol aldı. Bölgeye bakışlar değişti. Havaalanı ve uçma ihtiyacı artık çok daha fazla insanımızın hayatında yer tutuyor. Gurbetçilerimiz doğal bir potansiyel. Ülkemizde artık hava yolu halkın yolu oldu” dedi.

Çiçeklerle karşılanan yolculara Devrek Belediyesi tarafından gurbetçilere ünlü Devrek simidi ikram edildi. Atlas Global Havayolları tarafından protokole maket uçak hediye edildi.