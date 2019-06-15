İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atlas Global, Zonguldak Havaalanına ilk seferini yaptı

Atlas Global Havayolları Airbus A319 uçağı Zonguldak Havalimanına ilk seferini gerçekleştirdi.


Yurt içi ve yurt dışı seferlerine bugün başlayan Atlas Global Havayolları sabah 10.20 saatlerinde KK66 uçuşla İstanbul'dan Zonguldak Havaalanına ilk yurt içi seferi olarak iniş yaptı.


İstanbul'dan Zonguldak Havaalanına gelen uçak, 11.20'de Almanya Duesseldorf'a gidecek aynı gün 18.30'da Duesseldorf' tan Zonguldak'a gelmiş olacak ve son olarak da 19.30'da İstanbul'a uçacağı belirtildi. Haftanın iki günü çarşamba ve cumartesi günleri karşılıklı şekilde seferlerini gerçekleşeceği belirtilirken, mevcut seferlerin 26 Ekim tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.