İhlas Haber Ajansı

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Av köpeklerinin domuzla mücadelesi kamerada

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü’nde avcılar domuz avına çıktı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü'nde avcılar domuz avına çıktı. Dere yatağında domuza denk gelen av köpekleri domuzla boğuştu.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü'nde Ramazan Tüysüz, Aytekin Kaya ve Muharrem Sarıcam domuz avına çıktı. Buldendere avlığında domuza denk gelen avcılar domuzu etkisiz hale getirdi. İlk olarak domuza saldıran av köpekleri domuzla boğuştu. Boğuşma anları amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi. Avcılar tarafından vurulan domuz etkisiz hale getirildi.

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