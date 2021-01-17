Av tüfeği ile vurulan adam memleketinde toprağa verildi

Buluşmaya gittiği husumetlisi tarafından av tüfeği ile öldürülen Orhan Eren, bugün memleketi Gökçebey'de toprağa verildi.

15 Ocak Cuma günü Bursa'da av tüfeği ile husumetlisi tarafından vurulan 40 yaşındaki Orhan Eren'in cenazesi dün akşam memleketi Gökçebey'e getirildi. Bu sabah Gökçebey Devlet Hastanesi morgundan alınan Eren'in cenazesi Bakiler köyüne getirilerek, öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası Eren, sevenlerinin gözyaşları arasında Çapcılar Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Olay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent K. (60) 10 V 0672 plakalı aracıyla, daha önceden husumetli olduğu Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren'in (40) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 aracın yanına geldi. Aracından inen Levent K., yanında bulunan av tüfeği ile araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren'e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken aldığı yara ile yere yığıldı. Bu sırada uygulama görevine seyir halinde olan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine yaklaştı. Elinde av tüfeği bulunan Levent K., burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu'nun hayatını kaybettiklerini belirledi.