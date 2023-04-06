Av yasağı öncesi tezgahlara yoğun ilgi

Zonguldak'ta balık avı yasağı öncesinde vatandaşlara tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

15 Nisan ile 31 Ağustos tarihlerinde endüstriyel balıkçılık açısından başlayacak olan av yasağı öncesinde balık satışları devam ediyor. Zonguldak'ta da vatandaşlar 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Tezgahlarda, istavrit Kg 70, mezgit Kg 70, hamsi Kg 50, palamut tane 50 TL ve somon ise kilosu 150 TL'den satıldı.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Bu sezon insanların balıktan umduklarını bulduklarını düşünüyorum. Allah bize palamudu çok verdi. Türkiye'de palamut yemedim diyen çok nadir. Kiloluk balıkları 5 tanesi 100 TL'den sattık. Bu sene palamuttan çok şanslıydık. Kısa sürdü ama palamut oldu. Hamsi oldu. Hala palamut oluyor. İstavrit geliyor mezgit geliyor” dedi.

Hamsinin bu sene az olduğunu ifade eden Beybeyoğlu, “Bu sene en çok para kazandığımız balık palamut. Allah bize verdi, bizde halkımıza güzel sattık. Hamsi çok sürmedi. Kısa kısa geldi. Bu sene hamsi balığı çok olmadı” şeklinde konuştu.