Ereğli ve yakın çevresindeki deniz ürünleri sektörüne yönelik ihtiyacın karşılaması için özel sektör girişimiyle yapılması planlanan Deniz Salyangozu İşleme, Depolama ve Alternatif Deniz Ürünlerine Yönelik Soğuk Hava Deposu hakkında, potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesi ve yatırımların doğru yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan avan proje ve ön fizibilite raporu tamamlandı.

BAKKA'da yapılan proje kapanışı toplantısına, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve Genel Sekreteri Gündüz Acar, Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hasan Akçaalan ve Şube Müdürü Recep Küçük, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Ali Nezih Yılmaz, KOSGEB Zonguldak Müdürlüğünden Soner Kaynar, Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğünden Doğan Kale ve Ahu Deniz Can, Kdz.Ereğli Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdulkadir Çınar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ajans personelleri ve danışman firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda; danışman firma temsilcisi tarafından proje kapsamında çalışmanın başından bugüne kadar yapılan çalışmalar, saha ziyaretleri, paydaş görüşmeleri ve analizler hakkında detaylı sunum yapıldı. Bu kapsamda, ilgili sektörlerdeki geçmiş ve güncel üretim, ihracat ve ithalat rakamları, birim fiyatlar, sektörde söz sahibi ülkeler, Türkiye'deki önemli aktörler hakkında bilgilendirmeler ve sektörün geleceği hakkındaki görüşler paylaşıldı ve değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca deniz salyangozuna ek olarak midye işleme faaliyetleri gerçekleşmesi durumunda da yatırım fizibilitesi hesaplamaları yapıldı ve bu durumun yatırımın geri dönüş süresini kısalttığı gözlemlendi. Ayrıca soğuk hava deposunda balık alınıp satılma yöntemiyle yapılacak işletme faaliyetleri de fizibilite hesaplarında dikkate alındı. Toplantıda, sektörün yurtdışı pazar durumu da değerlendirilirken, salyangoz işleme tesisinden üretilecek nihai ürünler için önemli bir pazar sıkıntısının yaşanmayacağı öngörüldü. Ayrıca en önemli pazarların İspanya, Fransa, İtalya ve Japonya gibi ülkeler olduğuna dikkat çekildi.

Toplantının son kısmında, katılımcıların fizibilite hakkında soru, görüş ve önerileri değerlendirildi.