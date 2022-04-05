‘Avantaj Bizde' ile güzel bir farkındalık yaşandı

Türkiye ile Azerbaycan'dan toplam 12 öğretmenin Çaycuma ortaklaşa yürüttüğü eTwinning projesi olan ‘Avantaj Bizde' projesi güzel bir farkındalık yaşattı.

‘Avantaj Bizde' projesine; Beyhan İlhan -Atatürk İlkokulu-Gökçebey, Engin Kayakeser -Çayır İlkokulu-Çaycuma, Fazilet Güneş -Yukarıtaşçılı İlkokulu-Çaycuma, Gunay Jumshudova-Baki, 255 nömreli tam orta mekteb -Bakü-Azerbaycan, Gülhan Satır Tabak- Çayır İlkokulu-Çaycuma-Zonguldak, Maleyka Jabarova-Baki, 60 nömreli tam orta mekteb-Bakü-Azerbaycan, Özlem Cankurt- Yukarıtaşçılı İlkokulu-Çaycuma, Sevcan Elcivan-İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu-Çaycuma, Sinem Topaloğlu-75. Yıl İlkokulu- Çaycuma, Şaban Aydın- İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu-Çaycuma, Şule Gegekoğlu-75.Yıl İlkokulu- Çaycuma, Zeynep Akar- İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu katılım sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrencilerin de katıldığı online platformda uzman buluşması etkinliğinde Mimar Sinan Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Ersin Güney'in sunumu beğeniyle izlendi. " Ben çocuğumu anlayışlı ve farkındalığı yüksek bir topluma emanet etmek istiyorum " diyen bir annenin duygulu konuşmasının ardından öğrencimizin piyano ile verdiği konser beğeniyle alkışlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş; "Avantaj Bizde e twinning proje sürecinde, başladıkları andan itibaren öğretmen ve öğrencilerde oluşturdukları güzel farkındalıklar ve beceriler için tüm paydaşları tebrik ediyorum ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum " dedi.