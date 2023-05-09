Avcı, "Süreç artık beka sorunu haline geldi"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve partililer ile birlikte İhlas Pazarlama Zonguldak Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Avcı, 14 Mayıs seçimlerinin önemine değindi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız ve partililer ile birlikte Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Zonguldak Bölge Müdürü Süleyman Hamzaçebi'yi ve çalışanları ziyaret etti. Heyet, Süleyman Hamzaçebi ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür eden Hamzaçebi "Bölge müdürlüğü olarak Bartın, Karabük ve Zonguldak olarak 250'ye yakın personelimiz bulunmaktadır. İhlas Holding çatısı altında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Zonguldak adına yapılan çalışmalar için teşekkür ediyoruz yapılacak olan çalışmalar için de şimdiden teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan yakınlığı sebebiyle Zonguldaklı'nın Muammer Avcı'dan beklentisi büyük. Çıktığı bu yol kendisine muvaffakiyetler getirsin. Hayırlı olsun. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Zonguldak adına yaptıkları ve yapacakları çalışmalar için kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyarette konuşan AK Parti Milletvekili Adayı Muammer Avcı," Ülkemizin yaşamış olduğu o kara günlerde askeri vesayetin sonlanmasında, Gezi Olaylarında, 17- 25 Aralık'ta, 15 Temmuz darbe girişiminde hep bizimle beraber oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Malumunuz bir seçime gidiyoruz. Seçim çok farklı bir yere evrildi. İş artık beka meselesine, istiklal ve istikbal meselesine döndü. HDP eş Başkanı resmen millet ittifakınin yanındayız diye resmen açıkladı. Bunlar el birliği ile Selattin Demirtaş'ı ve Abdullah Öcalan'ı çıkartmayı hedefliyor. Bizim Zonguldak'ta 171 şehidimiz var sehitlerimizin kanları bunların ellerinin üzerindedir. İhlas Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İhlas Pazarlama olsun medya bölümünde de Türkiye Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı'nın sürdürdüğü çalışmalar var. Başarılar diliyorum. Ben bizleri burada güler yüzle ağırladığınız için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.