Avrupa Birliği Hibe Programları Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi projesi başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından hazırlanan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) teknik destekli ‘Avrupa Birliği (AB) Hibe Programları Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi' başladı.

Proje kapsamında Maden Mühendisliği Bölümünde, Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür ve yetkililerine, AB projeleri ile ilgili akademik birim temsilcilerine 4 gün süre ile Yüksek Endüstri Mühendisi Kıdemli Proje Eğitmeni İbrahim Coşkun tarafından Avrupa Birliği Hibe Programları Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi verilecek.

Rektör Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. V. Haktan Özaçmak yaptığı açıklamada, uluslararası boyutta olan AB Projeleri hazırlama ve uygulama konusunda üniversite akademik personeline verilecek eğitimin, AB projeleri kapsamında hem deneyim hem de proje sayısını artıracağını ifade etti. Prof. Dr. Özaçmak, proje ile ülkeye ve bölgeye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, eğitimin tüm katılımcılara faydalı olmasını diledi ve projeye teknik destek sağlayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)'na teşekkür etti.

AB Proje Yazama ve Uygulama eğitimi, 4 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek sertifika töreni ile sona erecek.