Avrupalı gurbetçiler esnaf ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Merkezi Almanya'nın Herne şehrinde faaliyette bulunan Avrupa Devrekliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Vedat Karagülle ve Aytekin Gözsüz tarafından Muharrem Ayı nedeniyle ilçede ki vatandaşlara ve çevre esnafına aşure ikramında bulunuldu.

Cumhuriyet Alanında öğlen namazının ardından düzenlenen ve yaklaşık bin kişilik aşure programını hayata geçirdiklerini ifade eden Avrupa Devrekliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Karagülle,” Muharrem Ayı aynı zamanda da halkımız arasında aşure ayı olarak ta bilinir. Bizde yurt dışında faaliyet gösteren bir dernek olarak bu vesile ile hem vatandaşlarımızla bir araya geldik hem de onlara aşure ikramında bulunarak dayanışma ve kaynaşmanın öğreneğini sergiledik bu tür faaliyetlerimiz zaman zaaman devam edecektir” diye konuştu.

Aşure ikramında bulunan gurbetçilere teşekkür eden çevre esnafı ve vatandaşlar ise ,” Memleketimizden binlerce kilometre uzakta olmalarına rağmen bu tür uygulamayı hayata geçiren gurbetçi kardeşlerimizden Allah razı olsun. Vatanlarından uzak ama gönülleri bizimle beraber olan kardeşlerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tekrar tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.