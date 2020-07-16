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Ayağı asansöre sıkışan çocuk için seferber oldular

Zonguldak’ta ayağı asansörün kapısına sıkışan 5 yaşındaki çocuk ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta ayağı asansörün kapısına sıkışan 5 yaşındaki çocuk ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, kendisini taşıyan ekiplere bir daha asansöre binmeyeceğini söyledi.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kilimli ilçesindeki bir apartmanın ikinci katında 5 yaşındaki Muhammed D.'nin sağ ayağı asansörün kapısına sıkıştı. Ailesinin yardım çağrısı üzerine 112 acil sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada asansör firması temsilcisine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, adeta zamanla yarıştı. Hidrolik makasın da kullanıldığı kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı.


Minik çocuk bulunduğu yerden kurtarılarak sedyeye alındı. Durumu iyi olduğu öğrenilen küçük çocuk, ambulansa getirildiği sırada can acısıyla kendisini taşıyan ekiplere bir daha asansöre binmeyeceğini merdiven kullanacağını söyledi.


Ailesinin korku dolu anlar yaşadığı minik çocuk, ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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