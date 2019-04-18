Ayağının üzerinden vagon geçen madenci yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Karadon Müessese Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında, 1 madenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı kömür ocağında çalışan 40 yaşındaki Yüksel Ovaz, maden ocağında çalıştığı esnada posta vagonun sağ ayağının üzerinden geçti. İş arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Yüksel Ovaz, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4 parmağının üzerinden vagon geçen Yüksel Ovaz'ın parmaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.