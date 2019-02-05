Ayan: "Alın terinin ne olduğunu bilen bir insanım"

İşçilerin yoğun katılım gösterdiği programda Ayan, yaptığı konuşmasında; "Emeğin ne olduğunu bilen bir insanım. Alın terinin ne olduğunu bilen bir insanım. Biz göreve geldiğimiz taktirde sizlerde bizi uygun bulur bizi seçtiğiniz taktirde biz sizlerle bir barış bir huzur içerisinde abi kardeş veya başkan çalışan ilişkisi içerisinde çalışmak isteriz" dedi.

MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, MHP Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner ve partililer ile birlikte Fen İşleri ve Garaj Amirliğine gelen MHP Adayı Hamdi Ayan, işçiler sohbet ettikten sonra bir konuşma yaptı.

Ayan, işçilere yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Şahsım olarak söylüyorum. Benim söylemediğim hiçbir şeye itibar etmeyin. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, duyuyorum ben bu lafları. Söylemediğimiz laflar Belediye çalışanlarına söyleniyor. Konuşulmadığı laflar konuşulmuş gibi aktarılmaya başladı. Bu bakımdan sizler bizim ağzımızdan ne duyduysanız bunun üzerinden yürüyün. Bunun haricinde hiçbir şeye inanmayın. Tabi ki bu seçimler inşallah Zonguldak'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Geldim buraya hepinizin yüzünde bir tebessüm var. Coşkulu bir insan kalabalığı da var. Yani belediyenin personeli duruşu, bekleyişi ve bakışı noktasında hiçbir problem yok. Bu bakımdan şunu da en başta söylemek isterim ki bende sizler gibi üretimden gelen bir insanım. 32 yıl çalışma hayatım var. İşçiliğini de amirliğini de yaptık. Bu meslekleri yapan bir insanım. Emeğin ne olduğunu bilen bir insanım. Alın terinin ne olduğunu bilen bir insanım. Biz göreve geldiğimiz taktirde sizlerde uygun bulur bizi seçtiğiniz taktirde biz sizlerle bir barış bir huzur içerisinde abi kardeş veya başkan çalışan ilişkisi içerisinde çalışmak isteriz. Hiçbir arkadaşımız başkan değiştiğinde bizim durumumuz ne olur diye kendisine sormasın. Net olarak şunu söylemek isterim ki bizim ile çalışmak isteyenle biz çalışırız. Bizim ile çalışmayanı da zorla çalıştıracak halimiz yok. Şimdi yapacağımız projeleri anlatmaya başladık. Projelerin insanlarda karşılığının olduğunu görüyoruz. İşte bu projelerin hayata geçmesi süreci içerisinde yaklaşık bin kişi istihdam söz konusu olacak. Yani biz bazı arkadaşlarımıza işten çıkarılacakmış elimde bazı haklar varmış hakları alınacakmış gibi bunlar bizim söylemediğimiz laflar. Söylemiş gibi laflar haline gelmiştir. Dedim ya biz çalışmasını da çalışma ortamlarının da ne olduğunu bilen insanlarız. Önemli bir seçimdir Zonguldak için şimdi sizlerde bunun farkındasınızdır. Evet Zonguldak belediyesi yönetilme noktasında birlik beraberlik sağlanamadı kim ne derse desin. Bir koordinat sözlük oluştu burada. Arkadaşlarımız belediyede çalışıyor kahve toplantısı yapıyorum. Ben belediyede çalışıyorum diyemiyor. Neden Zonguldak'ta belediye ile ilgili o kadar şikayet fazla ki belediye çalışanımız ben belediyede çalışıyorum diyemiyor. Sizler öyle bir sürece giriyoruz ki birlikte güzel yaşanabilir çağdaş bir belediyecilik çağdaş bir il projesi ile geliyoruz. Belediye çalışanlarımız bu noktada bulundukları her yerde işte bende bu belediyenin bir çalışanıyım bu gelişmelerde beninde katkım var diye bilme zamanına geliyoruz. Göğsümüzü gere gere biz Zonguldak belediyesinin çalışanlarıyız personeliyiz deme zamanına geliyoruz."

"Gerekirse bütün katlara lav ederiz bir katta toplanırız"

Gerekirse eski belediye binasına taşınabileceklerini belirten Ayan, "Bu bakımdan belediyede efendim 3'üncü kat 5'inci kat tartışması var. Böyle şeyler olmamalı bir iş yerinde. Gerekirse bütün katlara lav ederiz bir katta toplanırız hep birlikte. Eski belediye binasına taşınırız herkesi kontrol altına alırız. Yok, böyle bir şey. Sonuçta burada herkes devletin verdiği bir maaşı var yapması gerekende bir görevi var. Bu şikayetler geliyor bize. Fen işleri, su işleri kanalizasyon işleri, çevre müdürlüğü ve mezarlıklar müdürlüğü ile ve her yerle ilgili bilgi topluyoruz. Her şeye şuanda vakıfız. Kimsenin alanına girmeden kimsenin özgürlüğü ile oynamadan ama sistemli bir şekilde çalışmaya geliyoruz. Belediye 3 vardiyalı sistemle çalışacak. Neden biz üretimde çalıştık. 3 vardiya sisteminin verimli olduğunu biliyoruz. Bu 3 vardiya siteminin kastı şu, hepimiz askerliği yaptık biliyoruz. Askerde hazır kata vardır. Böyle bir nöbetleşe usulü de belediye 24 saat faaliyet gösterecek. Burada bunları teknik elemanlarla arkadaşlarımız yapacak. Bundan dolayı kafanız karışmasın bunlar Zonguldak belediyesinin kaybedilmiş yıllarını telafi etmek için harcayacağımız zaman mesailer ve düzenlenmiş meselelerdir. Ondan dolayı da kafanızda soru işareti gelmesin. O sistemde çok güzel olacak bundan emin olun. Ben sizlere hayırlı çalışmalar diliyorum. Dediğim gibi ben içinizden biriyim. Biz uzaydan gelmedik. Zonguldak'ı bilen bir insanım. Bir kardeşiniz belediye başkanlığına aday sizden birisi emeği ile gelmiş birisi emeğin koltuğuna talip bunu böyle bilin. Bu bakımdan çalışanın derdini anlayacak bir arkadaşınız bu yollara düşmüştür. Bu bakımdan hepinizden destek istiyorum. Beraberce bu Zonguldak'ı yaşanabilir bir kent yapmaya geliyoruz. Bunda da sizlere benim ihtiyacım var. Beraber bu işi yapmak istiyoruz" dedi.