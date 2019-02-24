Ayan basın ile bir araya geldi

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kotra, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Ülkü Ocakları Zonguldak İl Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Karadeniz ve partililer ile birlikte Halil İbrahim Sofrasında basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak konuşan MHP İl Başkanı Varol Demirköse yaptığı konuşmada şunları söyledi: "31 Mart yerel seçimlerinin Zonguldak'ımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Murat Kotra'da var yanımızda. Sağ olsun var olsun" dedi.

MHP Genel merkezden Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kotra'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Genel Başkanımızın talimatıyla Türkiye'nin her bölgesine görevlendirildik dün itibariyle Zonguldak'tayım. Başkan adayımızın da yanındayız. İnşallah Zonguldak Belediyesi'ni de MHP belediyeciliğiyle tanıştıracağız” dedi.

Son olarak konuşan MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan yaptığı konuşmada şunları söyledi: “MHP Genel Merkezin gözü kulağı Zonguldak'ta. Alparslan Türkeş'in Zonguldak için çok önemli sözleri vardır. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kotra kardeşimizdir dostumdur. MHP Genel Merkezi olarak Zonguldak'ın kazanmamızı istenmiştir ve bu yüzden de Zonguldak'a yoğunluk vermiştir. Dün itibariyle Ömer Selim Alan proje tanıtım gerçekleştirdi. Projelerini tanıtırken bizlere de bir şeyler söylemiş 'Hayal satmıyoruz' bunu bizlere söylemiştir. Seçildiğimiz sürece 67 projeyi de 5 yıl içerisinde bitecek. 31 Mart bütün anketlerin sonucu olacaktır. Sokaklarda duyulan tek bir şey var Hamdi Ayan bizim başkanımızdır diyorlar" dedi.