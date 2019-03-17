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Ayan, seçim çalışmalarını sürdürüyor

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, seçim çalışmalarına durmadan devam ediyor.

Ayan, İncivez, Tepebaşı, Terakki ve Mithatpaşa Mahallerinde kıraathanelere ve evlere konuk oldu.


MHP Adayı Ayan ve partililer, İncivez Mahallesi Aykol Cafe' de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları tek tek dinleyerek görüş ve önerilerini dinledi. MHP Belediye Başkan Adayı Ayan, eşi Gülten Ayan ve partililer daha sonra Tepebaşı, Terakki ve Mithatpaşa Mahallerinde evlere konuk oldu.


Katıldığı ev toplantılarda ilgiyle karşılanan Ayan, seçim projelerinden bahsederek, istek talep ve şikâyetleri dinledi.

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