Ayan, TTK Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, TTK Makine İkmal Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

MHP Başkan Adayı Ayan ve MHP il Teşkilatı, TTK Makine İkmal Daire Başkanlığı, Satınalma Şube Müdürlüğü, Muayene Komisyonu ve Yüksek Gerilim Bölümü çalışanlarını ziyaret etti. MHP Başkan adayı Ayan ve ekibi bugün TTK Makine İkmal Daire Başkanlığı, Satınalma Şube Müdürlüğü, Muayene Komisyonu ve Yüksek Gerilim Bölümü çalışanlarını ile bir araya gelerek desteklerini istedi.