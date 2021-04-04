Aydınlatma direkleri bayraklarla donatıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi, aydınlatma direklerini Türk bayrağı ve belediye flamasıyla donattı. Sokak kısıtlamasını fırsata çeviren belediye ekipleri çöp kovalarını ve aydınlatma lambalarını bakımdan geçirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kent içindeki aydınlatma direklerini Türk bayrakları ve belediye flamasıyla donattı. Daha önce takılan bayraklar yenileriyle değiştirilirken bayrak olmayan güzergahlara ilaveler yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, itfaiye aracı eşliğinde yapılan çalışmaları koordine etti.

Sokak kısıtlamasını fırsata çeviren belediye ekipleri sahil güzergahındaki çöp kovalarını bakımdan geçirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bazı çöp kovalarını yenileriyle değiştirdi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise aydınlatma lambalarını kontrol etti. Arızalı olanlar onarıldı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri araç trafiğinin az olması nedeniyle ihtiyaç duyulan bazı yollarda kanalizasyon hattı değiştirme çalışmalarına devam etti.