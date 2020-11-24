Aydınlı'dan 25 Kasım mesajı

Mesajında 25 Kasımın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kadına şiddete karşı farkındalık günü olarak kabul edildiğini belirten Başkan Vekili Aydınlı, “25 Kasım kadınlarımızın maruz kaldığı kötü davranışların engellenebilmesi için çözüm yollarının arandığı ve tüm dünyada kadınlara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kabul edilen özel ve anlamlı bir gündür.

Aile kurumu ve toplum içerisinde çok önemli bir yeri olan kadınlar, hepimiz için birer anne, kız kardeş, eş ve evlattır. Hayatımızın her döneminde sevgi ve özveriyle bize destek olan kadınlarımız el üstünde tutulmayı hak ediyor.

Ülkemizin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kadına verdiği önemi, ‘Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' diyerek kadının toplumdaki önemine ve yerine işaret etmiştir. Ama maalesef aile içi şiddet nedeniyle her yıl yüzlerce kadın öldürülüyor. Darp ve fiziksel şiddete maruz kalıyor. Ülkemizde insan haklarının, demokrasinin, eşitliğin ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi, kadına yönelik şiddettin önlenmesinde çok önemli bir adımlar atılmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi