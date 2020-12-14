Aynı yerde iki ayrı kaza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aynı yerde 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza 10.45 sularında Müftü Mahallesi Ruhi Cöbekoğlu Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre çarşı istikametine seyir halinde olan 78 AE 730 plakalı Fiat marka Tofaş modeli otomobile aynı istikamette seyir halinde olan 67 TC 536 plakalı Volkswagen marka Tiguan modeli otomobil çarptı. Yaşanan kazanın hemen ardından aynı istikamette kazayı görerek yavaşlayan 67 TP 080 Fiat marka Albea modeli plakalı otomobile 74 DG 217 plakalı Fiat marka Doblo modeli hafif ticari kamyonet çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.