İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'daki 184 Türk Zonguldak'a getirildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan’dan getirilen 184 Türk vatandaşı Zonguldak’a getirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan'dan getirilen 184 Türk vatandaşı Zonguldak'a getirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Azerbaycan'da bulunan 184 Türk vatandaşı uçakla önce Ankara'ya ardından da Zonguldak'a getirildi.


Otobüslerle Ankara'dan yola çıkan Türk vatandaşları, Kozlu ilçesindeki KYK'ya ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.