Azeri personelin denize düşme anı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisinde görev yaptığı halatın çarpması sonucu denize düşen 22 yaşındaki Anar Oruçov'u arama çalışmaları sürüyor. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay gece 02.00 sıralarında Ereğli ilçesindeki limana demirleyen Panama bandralı Ünzile Ana isimli kuru yük gemisinde meydana geldi. Gemide personel olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu 22 yaşındaki Anar Orucov iddialara göre gemide kopan halatı onarmak istedi. Bu sırada başka bir geminin halatının çarptığı personel dengesini kaybederek denize düştü. Bölgeye dalgıç ekipleri de sevk edilirken talihsiz gencin düşme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.