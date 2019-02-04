Baba ve oğlu trafik kazasında yaralandı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunun 9. kilometresinde Emrullah Y. idaresindeki 06 U 9089 plakalı otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada Emrullah Y. ve oğlu Tarık Y. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlunun tedavisi sürüyor.

Kaza yapan aracın arkasında seyreden bir sürücü, "Araç kontrolden çıktı, duvara vurdu. Normal seyir halindeydi, aşırı sürat yoktu. Durumları iyi sanırım, oğlunun gözünde bir sıkıntı görülüyor. Açamıyor, inşallah gözünü kaybetmez. Biz arkasından seyrediyorduk” dedi.