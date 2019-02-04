İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baba ve oğlu trafik kazasında yaralandı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunun 9. kilometresinde Emrullah Y. idaresindeki 06 U 9089 plakalı otomobil kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada Emrullah Y. ve oğlu Tarık Y. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlunun tedavisi sürüyor.


Kaza yapan aracın arkasında seyreden bir sürücü, "Araç kontrolden çıktı, duvara vurdu. Normal seyir halindeydi, aşırı sürat yoktu. Durumları iyi sanırım, oğlunun gözünde bir sıkıntı görülüyor. Açamıyor, inşallah gözünü kaybetmez. Biz arkasından seyrediyorduk” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.