Baba ve oğul koronavirüsten hayatlarını kaybetti

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde baba ve oğul yeni tip Covid-19'a yakalanarak hayatlarını kaybetti.

İlçenin Hacımusa Köyü Herkime Mahallesinde yaşayan baba ve oğul korona virüs tedavisi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi' nde hayatını kaybetti. Önce baba Hacı İlyas Saraç (80) Covid-19 yüzünden 7 Kasım'da vefat etti. Daha sonra oğlu Hacı Mustafa Saraç (60) 'ta korona virüsüne yenik düştü. Baba ve oğlunun cenazeleri köyde toprağa verildi.