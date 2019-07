Babal “Geçen 3 yıla rağmen 15 Temmuz'un ciddiyetini kavrayamayanlar var”

Ereğli Şube Başkanı Ziya Babal, aradan geçen 3 yıla rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin halen daha ciddiyetini kavrayamayanlar olduğunu söyledi.

Ereğli Şube Başkanı Ziya Babal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. “15 Temmuz!u unutmayacağız” diye beyanlarda bulunup bu konularda hiçbir adım atmayanların adeta tiyatro oyunu sahnelediğini dile getiren Babal, “15 Temmuz'u senede bir kez takvim yapraklarında görünce hatırlayanların 15 Temmuz'u unutmak gibi bir sorunları elbette vardır. Bu tiplere, unutmamalarına yardımcı olmak için her 14 Temmuz'dan bir gün sonrasının 15 Temmuz olduğunu bir ipucu olarak hatırlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Babal yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Şüphesiz her milletin tarihinde son derece önemli bazı dönüm noktaları vardır. Bizim için İstanbul'un Fethi, Çanakkale ve istiklal savaşı,15 Temmuz direnişi bu noktalardan bazılarıdır. Üç yıl önce yaşadığımız hain FETÖ darbe kalkışmasının üçüncü yıldönümünü milletçe bir kez daha idrak etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle o gece ardına bakmadan, gözünü kırpmadan, kısaca hesap yapmadan ölümün üzerine yürüyen ve tüm hesapları bozan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize de en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Üzerinden 3 yıl geçmesine ve yaşanan bunca ihanete rağmen hala olayın ciddiyetini kavrayamayan, önemsemeyen ve tiyatro diyenler olduğu gibi, bu konuda ikiyüzlü davranan, FETÖ sözcüğünü ağzına almadan güya darbecileri kınayıcı beyanatlarda bulunan aymazların varlığı da başka bir gerçek maalesef. “15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız” deyip de bu yönde hiç bir icraat ortaya koymayanların,15 Temmuz'a “tiyatro “ diyenlerden daha dürüst ve vatansever olduğunu kim iddia edebilir. 15 Temmuz'u senede bir kez takvim yapraklarında görünce hatırlayanların 15 Temmuz'u unutmak gibi bir sorunları elbette vardır. Bu tiplere, unutmamalarına yardımcı olmak için her 14 Temmuz'dan bir gün sonrasının 15 Temmuz olduğunu bir ipucu olarak hatırlatmak istiyoruz. Ancak 15 Temmuz'u adeta her gün yaşayan ve iliklerine kadar hisseden vatanseverler için bugünü unutmak diye bir tehlike söz konusu olamaz. Bu ülkede, soldan sağa, doğudan batıya her kesimden ve her görüşten vatansever insanlar artık “iyi darbe-kötü darbe“ ayrımı yapmadan ve tankları balkondan alkışlayan dönmelere inat, her türlü darbeye birlikte karşı koymayı, vatanını namusundan aziz bilmeyi öğrenmiş durumdadırlar. Dahili ve harici düşmanlarımız bunu bu şekilde not edebilirler.

“Su uyur düşman uyumaz” sözünden hareketle yaşadığımız olaylardan ders çıkarmamız ve uyanık olmamız gerekirken, özellikle vatan millet sakarya nutuklarını çok seven, sorumluluk sahibi bilumum zevat-ı kiramda bu hassasiyeti göremediğimizi üzülerek belirtmek isteriz. Karnı tok, sırtı pek ve tuzu kuru olanlara inat, tıpkı Nene Hatunlar, Sütçü İmamlar gibi vatanımıza kastedenlere karşı simitçisinden şoförüne, ayyaşından polisine kadar sokakta yürüyen baldırı çıplak bilumum vatan evladı, göğsünü siper ederek bu hayasız akını durdurmuş ve Merhum Akif'in “KORKMA” çağrısına uygun olarak ölüme meydan okumuştur. Bundan sonra da FETÖ ile mücadele edecekse gene bu insanlar edecektir. Havayı iyi koklayan, şartlara göre şekil alan ve ajandasında fetö ile mücadele diye bir gündemi olmayan siyasi kadrolarla bu mücadeleyi sürdürebilmek neredeyse imkansızdır. Genel merkezden taşra teşkilatlarına kadar sendikamızın bu hususlarla ilgili duruşu da, görüşü de kamuoyu tarafından çok iyi bilinmektedir. Eğitim Bir-Sen Karadeniz Ereğli temsilciliği olarak başta Sn. Cumhurbaşkanımızın duruşu ve genel merkezimizin görüşü istikametinde aziz şehitlerimizin hatırasına sahip çıkma hassasiyetimizi ısrarla sürdürüyoruz. Bu duruşumuzdan rahatsız olanların her türlü susturma ve yıldırma girişimlerine rağmen doğru bildiklerimizi söylemeye ve bu uğurda gerekirse bedel ödemeye devam edeceğimizi vurgulamak isteriz. Darbe akşamında sokakları, sabahında ise “ Darbeye hayır” mitingi ile Kızılay Meydanını dolduran ve hainlere meydan okuyan bir sendikanın temsilcileri olarak, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'da unutan yıldönümü törencilerinden olmayacağız. Bu vatanı bize emanet eden dedelerimizin ruhunu incitecek her girişime ve oluşuma aynı inanç ve cesaretle karşı duracağız. Bugün aziz milletimiz şehidi ve gazisi ile alnı açık başı dik bir şekilde bu kutsal topraklarda var olmaya devam ediyor. Ama milleti arkadan hançerleyip kaçanlar ise, kilise gölgesinde, çan sesleri eşliğinde melum ve mahsurlar. Rabbim, yeryüzündeki tüm mazlumların umudu olan milletimizi korusun.”