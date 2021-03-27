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Babasını görmeye giden adam 2 saat köy yolunda mahsur kaldı

Zonguldak’ta Yaşar K.

Zonguldak'ta Yaşar K. babası Ramazan K.'yi ziyaret etmeye giderken kar yağışı nedeniyle Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde 2 saat mahsur kaldı.


Zonguldak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Yaşar K. Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde babası Ramazan K.'yi ziyarete gittiği sırada kar yağışı engeline takıldı.Aracı ile köy yolunda 2 saate yakın mahsur kalan Yaşar K.'nin yardımına köylüler koştu. Köylüler uzun uğraşlar sonunda traktör yardımıyla aracı saplandığı yerden çıkarttı. Köylülerin bu anlamlı hareketi ise vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Öte yandan Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde kar kalınlığının 40 cm bulduğu öğrenildi.

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