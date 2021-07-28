Babasını hastaneye götürmek isterken kaza yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babasını hastaneye götüren gencin kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan baba yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah K. idaresindeki 34 LU 4115 plakalı kapalı kasa kamyonet Uğur Mumcu Caddesi'nden Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı istikametine dönmek isterken, cadde üzerinde karşı yönden gelen yabancı uyruklu Muhammet H.H. idaresindeki 67 ABN 173 plakalı motosikletle çarpıştı. İddiaya göre eli kesildiği için oğlu ile hastaneye gitmekte olan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abdulkadir H.H., motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. 50 yaşındaki adamın yere düşerken kafasını tabelaya çarpması sonucu yüzünde kesikler meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya karışan sürücülerin ifadelerini alırken, bölgede de güvenlik önlemi aldı. Uğur Mumcu Caddesinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan kazayı gören bir vatandaş da olayı anlatırken, yaralanan adamın yol kenarında bulunan yön tabelasına çarptığını ifade etti. Yabancı uyruklu motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, cezai işlem uygulandı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.