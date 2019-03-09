İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baca yangını korkuttu

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Koramanlar Köyünde bir evde çıkan yangın korkuttu.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Koramanlar Köyünde bir evde çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Koramanlar Köyünde Beytullah Alibabaoğlu'na ait evin bacasını temizlerken yangın çıktı. Meydan gelen yangın paniğe neden oldu. Ev sahipleri durumu Perşembe ve Çaycuma itfaiyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.