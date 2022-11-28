İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Baca yangınına ekipler müdahale etti

Zonguldak’ta Fevkani köprü altında bir fırının bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Zonguldak'ta Fevkani köprü altında bir fırının bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Fevkani köprü altında meydana geldi. İddiaya göre bir fırının bacasında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.