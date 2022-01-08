İhlas Haber Ajansı

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Baca yangınında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kışla Mahallesi 3 Nolu Orta Sokak'ta bulunan 3 katlı evin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Ayşe C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayşe C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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