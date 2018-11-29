Bacağına demir saplanan köpeğin yardımına itfaiye yetişti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bacağına demir saplanan köpeğin imdadına Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti.

Olay Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. İstinat duvarının üzerinde açıkta kalan demir çubuk, sokak köpeğinin arka bacağına saplandı. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, demiri spiral motoru ile kesti. Köpek bacağına saplanan demir ile veteriner kliniğine getirildi.

‘Demir' ismini verdiler

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardıkları köpeğin adını ‘Demir' koydu. Köpek, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacak. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, “İtfaiyecinin şefkatli elinin kendisine yardım için uzandığını fark eden köpek itfaiyecilere çalışma ortamını kendi oluşturuyor, iyiliğin hayvanı insanı olmaz iyiliği herkes fark eder! İnşaat demirine saplanan köpeği Alaplı Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerimiz kurtararak veterinere teslim etmiştir. Elinize emeğinize sağlık. İhbarı veren duyarlı vatandaşımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.