Bacıoğlu, "Allah bizleri bir daha bu coğrafyayı yeniden fethetmek zorunda bırakmasın"

Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Başkanı Kadir Bacıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Kamu-Sen Zonguldak İl Başkanı ve Türk Büro-Sen Şube Başkanı Kadir Bacıoğlu, 19 Mayıs 1919'da yokluk ve imkansızlıklar içinde başlayan mücadelede, milletin bağımsızlığı uğruna tüm varlığından vazgeçme iradesini ortaya koyduğunu ifade etti. Bacıoğlu, "19 Mayıs 1919'da yokluklar ve imkânsızlıklar içinde başlayan bu kutlu mücadele, milletimizin, bağımsızlığı uğruna tüm varlığından vazgeçme iradesini de ortaya koymuştur. Millî mücadelenin organize bir hal aldığı bu tarihte, yok olmak üzere olan bir halkın hep bir ağızdan haykırdığı “Ya istiklâl ya ölüm!” parolası, vatan topraklarının bütün olumsuzluklara ve yokluklara rağmen Türk milleti tarafından bir kez daha fethedilmesini sağlamıştır Bu toprakların ebediyen Türk yurdu olduğunu tescil eden millî mücadelemizin başlangıcının 100. yılı kutlu olsun. Vatanımızın düşmanlar tarafından işgal edilmesinin ardından, Türk milletinin sinesinde alevlenen özgürlük ve bağımsızlık aşkı, bundan tam 100 yıl önce Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasıyla birlikte, tüm vatan coğrafyasını kuşatmıştır. 19 Mayıs 1919'da yokluklar ve imkânsızlıklar içinde başlayan bu kutlu mücadele, milletimizin, bağımsızlığı uğruna tüm varlığından vazgeçme iradesini de ortaya koymuştur. 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da harekete geçen Millî bilinç, tüm Anadolu'nun işgale karşı direnişe geçmesiyle sonuçlanmıştır.Ülkemizin birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlara ulaşması ve bütünlüğümüze kastedenlere karşı konması için bizlere düşen, 19 Mayıs 1919 günü millî mücadele için her bir ferdin yüreğinden fışkıran millet olma bilincine ve birlik ruhuna sahip çıkmak olacaktır.Türkiye Kamu-Sen olarak 1 Mayıs 2019 tarihinde Atamızın Samsun'a ayak bastığı noktada tüm dünyaya ilan ettiğimiz “Millî mücadelenin 100. yılında millî birlik, millî egemenlik, millî devlet, millî sendika için her alanda ilk günkü ruhla yeniden mücadele” umdemizi bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu noktada vatanımıza, bayrağımıza, dilimize sahip çıkma, demokrasimizi koruma, ayrık otlarını, bölücüleri, milletimizin geleceğine kasteden işbirlikçileri hayatımızın her alanından temizleyerek yarınlarımızı bir ve beraber olarak inşa etme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için 19 Mayıs 1919 tarihini genç bedenlerin yüreğinde hissetmesini, gençlerimizin 19 Mayıs coşkusunu, gururunu yaşamasını sağlamak çok önemlidir. Allah bizleri bir daha bu coğrafyayı yeniden fethetmek zorunda bırakmasın diyor, başta geleceğimiz gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarken, bizlere bu kazanımları hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, gelmiş geçmiş bütün şehit ve gazilerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.