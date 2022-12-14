Badminton sporcuları GMİS'i ziyaret etti

Kilimli Badminton Spor Kulübü antrenörleri Soner Keskin, Cesur Mutlu ve 13 yaş altı sporcuları, 24-29 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası öncesi GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret etti.

Antrenör Keskin, daha önceki şampiyonalarda kendilerine destek olan Yeşil'e teşekkür ederek, “Bugüne kadar maden işçisinin ve sizlerin desteğini yanımızda hissettik. Sporcularımız iki hafta sonra Zonguldak'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. Bizlere verdiğiniz destek nedeniyle teşekkür ederiz” dedi.

Genel Başkan Yeşil, sporculara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını anlatarak Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. Yeşil, sporcuların madenci bareti isteğini geri çevirmeyerek hepsine madenci bareti hediye etti. Maden işçilerinin çalışma koşulları ve baretin ne işe yaradığını anlatan Yeşil'i sporcular dikkatle dinledi.