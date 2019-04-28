Bağımlılığa karşı pedal çevirdiler

Zonguldak'ta düzenlenen bisiklet turunda; katılımcılar yaklaşık 7 kilometrelik yolda bağımlılığa karşı farkındalık için pedal çevirdi.

Yeşilay'ın geleneksel olarak düzenlediği bisiklet turu kapsamında Türkiye'nin 50 şehriyle birlikte Zonguldak'ta da pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi. Valilik önünde buluşan bisiklet severlerin yoğun ilgi gösterdiği tur ile bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturuldu.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı parkur Valilik binası önünden başladı. Yeşilay Zonguldak Şubesi'nden yönetim kurulu üyesi Sadullah Duman, “Her yıl bağımlılıkla mücadele kapsamında sporun önemli bir katkısı var. Bunu vurgulamak için Yeşilay olarak bisiklet turları düzenliyoruz. Bu sene 9. düzenleniyor. Bu seneki etkinlikte biz biraz geç kaldık ama Zonguldak halkı bu işe sahip çıktı. Şu anda 55'in üzerinde kayıt var. 80 civarında bisikletçi arkadaşı burada görmeyi umut ediyoruz. Bağımlılıkla mücadele için biz Yeşilay olarak aktif çalışan bir grubuz. Bütün arkadaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz. Bu mücadelenin kutsal bir mücadele olduğunu düşünüyoruz. Çünkü merkezinde insan var. Bir insanı kurtardığınızda, ya da bir insana dokunduğunuzda bir insanın yalnızlığını, sıkıntısını derdini paylaştığınızda dünyanın problemini de çözmüş oluyorsunuz” dedi.

Kura ile bisiklet hediye edecekler

Duman, turdaki katılımcılardan birine kura ile bisiklet hediye edileceğini de aktararak şöyle dedi:

“Bugün burada aktif olarak bize destek veren Karaelmas Bisiklet topluluğuna, maliye bölümü öğrencilerine, genç katılımcılarımıza etkinliğimiz esnasında bize destek olan emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Yeşilay olarak Zonguldak'ta bundan sonra daha ses getiren faaliyetlerimiz olacak. Birkaç aya kadar YEDAM danışmanlık merkezini açıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Valilik önünden başlayacağız, polis arkadaşlarımızın nezaretinde Kozlu Belediyesinin önünde son vereceğiz. Bir de başkanımız Uzman Dr. Fatih Akça beyin müjdesi var. Bugün etkinliğe katılan arkadaşlarımızdan birine kurayla 15 gün içerisinde bir bisiklet hediye edeceğiz.”

‘Bağımlılıktan kurtuldu, hayata tutundu'

Öte yandan 5 yıl öncesine kadar sigara bağımlısı olduğunu ifade eden Ali Tan, sigarayı bırakmasıyla birlikte sağlığının normale döndüğünü ifade etti. Sigara kullanırken günde 3 kilometre bile yol yürümediğini aktaran Tan, bağımlılıktan kurtulduktan sonra 125 kilometrelik bisiklet turlarına katıldığını hatırlattı.

Bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla farkındalık turuna katıldığını aktaran Tan, şöyle dedi:

“Bundan 5 yıl öncesine kadar çok ciddi bir sigara bağımlısıydım. Sağlık problemleri yaşamaya başlamıştım. Sigaraya bırakmaya karar verdim. Sigarayı bıraktıktan sonra ilk 6 ay içerisinde bisikletle beraber 125 kilometrelik turlar yapmaya başladım. Bu benim kendime aşırı güven verdi. Daha sonra kendimi biraz daha geliştirip iki sene önce bisikletle beraber buradan Batum'a kadar gittim. Geçen sene de buradan İzmit, Yalova, Mudanya istikametine bisikletimi sürdüm. Bu sene Doğu Anadolu ve Karadeniz turu düşünüyorum. Daha sonra da İran'dan başlamak şartıyla bir yurt dışı turu düşünüyorum. Herkese bağımlılıklarından kurtulmayı tavsiye ederim. Lütfen alkol ve sigara kullanmayın. Bugün de Kozlu'ya gideceğiz farkındalık turu yapacağız. Bu tür etkinliklerin sürekli olarak yapılmasını istiyorum. Valimizden rica ediyorum. Zonguldak'ta bisiklet konusunda bazı sıkıntılar var. Daha doğrusu bisiklet binecek yollarımız ve imkanlarımız yok. Valimizden bize bu konuda destek vermesini istiyoruz. Bisiklet sporunu Zonguldak'ta teşvik etmesini rica ediyoruz. Aşırı potansiyel var.”